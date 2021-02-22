台中市烏日區三和活動中心與烏日戶政事務所間有一塊原屬於高鐵局所有的土地，因雜草叢生且常有蛇類出沒，沒人敢靠近，市議員吳瓊華日前接獲民眾反映，幾經爭取，高鐵局同意將這塊土地移交給台中市政府進行綠美化，22日開工，盼開闢為社區創意園區。

包括台中市政府建設局專委徐守全、烏日區公所區長林崇懿、烏日戶政事務所主任羅敏華與吳瓊華等人，都參與22日舉辦的開工祈福儀式，場面熱鬧。吳瓊華表示，工期預定2個月完成，未來除希望改善周邊環境與衛生，也盼提供社區更完善的活動、休憩空間。

吳瓊華指出，位於烏日戶政所後方這塊占地約400坪的土地，因剛好位於活動中心、派出所和戶政事務所中間，屬「口袋公園」概念，土地所屬機關原為高鐵局，但因荒廢許久、雜草叢生，日前還曾有蛇類出沒，居民很憂心危及安全，多次陳情盼撥用。

幾經爭取，高鐵局同意移交給台中市政府，初步將開闢為簡易公園，當地居民說，以前社區民眾要到中山路，都必須繞道高鐵路，且該路段狹窄、交通複雜，居民通行不便，未來公園旁計畫開闢一條步道，居民出入將更方便。

吳瓊華強調，工程預定5月底完成，未來則交由里辦公處和社區來進行認養，後續能帶給社區民眾多一個休憩的空間。

(中時 )