前立委李鴻鈞辦公室主任張書維2019年2月間涉嫌對2名女記者伸狼爪，在KTV聚餐時襲胸摸臀，並將其中一人帶回摩鐵企圖脫褲性侵，壓頭強逼口交，張事後聲稱與2人僅是「自然的男女互動」，新北地院今判決，依強制猥褻罪、強制性交罪合併判處7年徒刑。

判決書指出，張書維2019年2月22日邀約2名電視台女記者參加春酒聚會，結束後相約KTV續攤，未料張男酒後獸性大發，趁合唱時狂摟其中一位女記者的肩膀，並伸手抓捏對方胸部，女記者立刻用手撥開說到「主任，不要這樣」，但張卻變本加厲，趁亂撩裙，隔著內褲撫摸其大腿及臀部。

張書維事後轉向另一名記者下手，以手肘頂對方胸部，並出手摟住她的背部，更強摸胸部，女記者被嚇得蜷縮角落，由於該名女記者礙於情面，在KTV續攤結束後陪同張搭車回新莊區辦公室，但張卻突然要求司機開往摩鐵，張書維稱一到摩鐵就放她下車，女記者為求儘速脫身便答應。

未料張禁摩鐵後卻趁機強壓女記者在床，扯下衣領強吻胸部，並隔著內褲以生殖器撞擊對方私處，女記者嚇得哭喊「不要這樣、我生理期來你不要這樣」，但張仍逼迫女記者為他口交，並企圖再度性侵，最終因無法勃起作罷。

張書維在審理期間聲稱沒有猥褻2位女記者，只有自然的男女互動，且與女記者上摩鐵為兩情相悅，但因喝醉不記得具體細節。

新北地院根據2記者描述、洪姓媒體主管等證人言詞、醫院診斷結果等證據不採信張說法，且法官認為女記者送張書維至摩鐵房間門口，僅能認定女記者警覺性不足，未能認定其同意發生性關係，分別依強制猥褻罪、強制性交罪判處1年4月、5年徒刑，合併執行7年徒刑，全案可上訴。

(中時 )