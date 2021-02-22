搶攻農曆年後住房商機，台北君悅酒店鎖定親子度假與38婦女節及白色情人節的「女力商機」，分別推出「宿饗精彩」住房專案，4月5日前入住，第三人僅加價30元、並贈三千元餐飲金，暢享館內8間餐廳美食，還有Oasis Spa指定療程7折優惠，3人同行每人只要1,777元起，為年後住房市場投下震撼彈。

年後開工，緊接著又將迎接228連假及四月兒童清明假期，各家飯店業者皆卯足全力祭出超值食宿方案搶客，刺激第一季住房營收。台北君悅酒店也針對懂得享受生活的女性閨蜜及情人佳偶推出每日限量「放閃專案」，入住18坪豪華絕美的君悅套房，盡享嘉賓軒設施、房內享用五星主廚早午餐、SPA療程優惠以及延遲退房至下午兩點等尊榮禮遇，每人5,150元起，以一站式的全包主題概念，開拓旅遊市場。

此外，台北君悅本月要請每四年才能過一次生日的229壽星吃大餐！即刻官網預訂「與君同樂春日遊」或「凱悅天地會員優惠」住房專案，2月28日前入住，壽星出示證件，當晚就送Ziga Zaga「義猶未盡」主廚套餐一份（價值1,617元）。

台北君悅凱菲屋及彩日本料理兩間自助餐廳3月每週一、二推出「食尚小資」平日用餐優惠，提前線上訂位，午餐或晚餐時段75折，還有生日當月「壽星慶生方案」，午、晚餐時段用餐，4人同行壽星免費！同時，Ziga Zaga「義猶味盡」美食活動好評加碼延長至3月16日，大啖風味十足吸睛前菜、「西西里烤春雞」、「淡味番茄蟹肉燉飯」等數十道海味升級的義式風味潮食，透過餐廳官網訂位即享9折，精打細算的小資族不容錯過，餐飲訂席請洽02-2720-1230。一系列精湛可期，專為女性設計的餐飲活動包括茶苑「東方味下午茶」、Cheers歡飲廊「潮午餐」以及寶艾西餐廳「法國餐酒宴」等將於3月中旬登場，值得饕家期待！

深獲女性客層喜愛的Oasis Spa於4月30日前推出限時回饋方案，預約【寶島精粹系列】薩米瑰石淨化按摩，含五星水療體驗 45分鐘、薩米瑰石淨化按摩 90分鐘，優惠3,960元（原價$6,800），58折；招牌療程【全面修護】單人5,822元（原價8,690元），67折，含水療體驗 45分鐘、能量修護按摩60分鐘及亮透臉部護理60分鐘。

(中時 )