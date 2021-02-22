台灣指數公司今天起發布「台灣指數公司特選機電類權重上限10％報酬指數」，「特選機電類上限10％報酬指數」為國際資產管理公司JP Morgan委託台灣指數公司編製的客製化指數，該指數涵蓋所有台灣上市機電類股，設計個別成分股權重不超過10％，以表彰台灣機電類股在權重上限10％含息投資績效，JP Morgan預計以該指數作為旗下相關主動式基金績效衡量指標。

該指數以台灣上市股票為指數母體，利用台灣證券交易所產業分類，挑選屬電機機械類、電器電纜類及電子八大類(半導體類、電腦及週邊設備類、光電類、通信網路類、電子零組件類、電子通路類、資訊服務類、其他電子類)股票，成分股檔數非固定，採發行市值加權方式計算指數，個別成分股權重不得超過10％；且為即時反映各產業現況，指數成分股採每月定期調整，以表彰臺灣機電類個股權重上限10％含息投資績效。

回溯過去五年指數總報酬為111.82％，年平均報酬為16.74％，2020年殖利率為4.22％。2020年12月指數定審結果權重前十大成分股為台積電(2330)、鴻海(2317)、聯發科(2454)、中華電(2412)、台達電(2308)、聯電(2303)、大立光(3008)、日月光投控(3711)、台灣大(3045)與廣達(2382)。

(時報資訊)