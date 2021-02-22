電動兩輪車及大型資料中心備援電池需求強勁，新普科(6121)旗下小金雞AES-KY(6781)訂單能見度已達7月，AES-KY總經理宋維哲表示，由於歐美電動兩輪車持續快速成長，且資料中心進入收割期，今年營運看起來很樂觀，成長幅度應該不會低於去年；法人預估，AES-KY今年營運可望較去年成長20%到30%。

AES-KY將於23日舉辦上市前業績發表會，挾新普科長期耕耘IT鋰電池產業技術優勢，7年前開始跨入電動兩輪車等非IT領域，並於前年切入大型資料庫中心工業儲能市場，隨著電動兩輪車及BBU佈局效益顯現，2020年正式成立AES-KY，主要營業項目為研發與製造高功率鋰電池模組，產品應用包含：輕量型電動載具與中大型工業儲能系統電池模組，公司亦積極搶進四輪電動車領域，目前與知名車廠合作中，希望3年後能有成果。

全球新冠肺炎疫情難止，歐洲各國紛紛鼓勵與補貼民眾以輕量型電動兩輪車取代大眾運輸工具，帶動輕量型電動兩輪車在歐洲零售市場買氣大噴發，AES-KY主要客戶為均為知名品牌客戶，目前在歐美日的市佔率達20%，成為受惠者，加上公司耕耘4到5年的大型資料中心於前年開始拿到第1個案子放量出貨，去年又增加一個客戶，兩大事業佈局同步顯現，推升AES-KY業績自去年下半年起飛，2020年前3季合併營收為39.5億元，年成長19%，每股盈餘為7.52元，其中去年第3季合併營收為19.12億元，年成長46%，單季每股盈餘達4.34元，由於去年第4季業績與第3季差不多，法人預估，AES-KY去年合併營收可望上看58億元，全年每股盈餘可望達11.5元到12元。

根據研調機構CIE、ECF指出，2019年~2025(F)歐洲電動兩輪車市場將維持高成長，複合成長率超過20%，近期憑藉著位居歐洲、日本領先地位的基礎上，積極開拓美國市場，QY Research亦預估，美國電動自行車市場複合成長率將達25%，AES-KY亦看好美國發展潛力，持續開拓美國客戶，期盼進一步增加AES-KY的營收規模及產品滲透率。

站穩輕量型電動兩輪車電池模組後，AES-KY切入上中大型工業儲能系統電池模組業務，2020年下半年開始大量出貨至美系CSP(雲端服務提供者)，在5G、高效能運算(HPC)、AI與自駕等應用浪潮推升下，對儲存資料需求上升帶動資料中心建設持續擴建，且隨CPU效能提升使能耗上升，對於儲能系統要求提高，凱基證券預估，整體中大型工業儲能系統電池模組潛在市場於2020~2025年之年複合成長率達76%，AES-KY因擁有強大研發能力與一站式客製化解決方案，除現有客戶，預期今年有機會增加新客戶，為營運再添動能。

目前電動兩輪車佔AES-KY營收比重逾90%，BBU佔不到10%，隨著新客戶加入，預估今年BBU佔營收比重可望突破10%。

宋維哲表示，電動兩輪車及大型資料中心儲能系統均是高度客製化的產品，重視安全性，沒有標準架構，必須整合多項不同行業專業知識，團隊養成需要長時間，這也是AES-KY的競爭優勢。

受惠於電動兩輪車及BBU出貨暢旺，AES-KY自結1月合併營收達7.34億元，年成長27.72%，宋維哲表示，目前訂單能見度已達7月，由於歐美電動兩輪車持續快速成長，且資料中心進入收割期，今年營運看起來很樂觀，成長幅度應該不會低於去年；法人預估，AES-KY今年營運可望較去年成長20%到30%。

AES-KY預計於3月初競拍，3月下旬正式掛牌上市。

(時報資訊)