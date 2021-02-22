台隆手創館董事長黃教漳去年因家門口被人丟置3隻死老鼠的黏鼠板，懷疑遭恐嚇，警方查出是73歲江姓老翁所為，將江翁送辦。江翁辯稱，他原本打算把黏到3隻老鼠的黏鼠板帶回家處理，但途中卻被1隻尚未死透的老鼠咬一口，他因疼痛直接將黏鼠板甩丟，不料黏鼠板掉到黃家門口，由於黃男得知是誤會，決定不追究，台北地檢署今將江翁不起訴。

檢警調查，去年11月3日，黃家傭人在黃家門口打掃時，發現有個黏了3隻死老鼠的黏鼠板，向黃報告，黃懷疑棄置死老鼠有警告意味，擔心有人恐嚇，翌日由司機報警提告。

警方調閱黃家住處附近的監視器，找到73歲在宮廟擔任志工的江翁，將江翁依恐嚇罪送辦。檢方庭訊時，江翁辯稱，他因廟裡老鼠猖獗，放置黏鼠板捕鼠，去年11月3日抓到3隻老鼠，當天凌晨4時許，他把黏鼠板帶回家丟棄，未料途中有隻還活著的老鼠突咬他右手，他痛得甩掉黏鼠板，江翁為了證明清白，當庭出示自己被咬傷的右手拇指。黃得知後全案是誤會後，撤告不追究，檢方也認定江翁並無恐嚇犯意，予以不起訴。

(中時 )