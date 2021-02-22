草爺今臨時舉辦記者會。（含羞草日記提供）

百萬Youtuber「含羞草日記」的副團長「超艾夾」，22日上午在高雄一家酒店門前遇襲，身中2刀緊急送醫，團長草爺今下午3點緊急召開記者會，對於超艾夾當時是否去酒店消費，或只是經過酒店都沒有正面回應，草爺表示雖不確定對方是不是流氓，但確定對方不知道超艾夾是網紅，目前全案已交由警方處理。

草爺和超艾夾情同手足，相識超過17年，得知對方今早遭襲感到相當痛心，「超艾夾並無與人結怨，平時我們團體成員也都走親民歡樂路線，不明白為何會被攻擊，只能交給警方調查釐清真象」。

草爺透露，超艾夾背後遭刺兩刀，分別為3、5公分撕裂傷，沒有傷及臟器，經治療後已無大礙，並且配合警方製作筆錄，高雄警方第一時間已經掌握嫌犯動向。草爺表示大家都不樂見發生這種事，但他仍相信大眾多屬良善，自己不會因為發生這件事就不敢出門，只希望超艾夾好好休養，傷勢趕快復元。

(中時 )