美國前總統川普要脫離共和黨，自組新政黨的消息，雖然傳得沸沸揚揚，他的親近幕僚也曾代為否認，但已在共和黨內部掀起波瀾和分裂。對共和黨員中的川粉來說，他們還是殷切期盼川普重磅回歸政壇。由《今日美國報》和薩福克大學（Suffolk University）在21日發布的最新民調顯示，如果川普要組新黨，受訪共和黨員將有近半數（46％）會拋棄該黨，改支持川普。

這份民調，訪問了1千位去年大選投票給川普的共和黨員。民調發現，表態還會留在共和黨繼續效忠的該黨黨員，只有27％；至於其他共和黨員則指出，在兩個政黨之間難以抉擇。有趣的是，半數受訪者認為，共和黨「應該對川普更為死忠」，只有不到2成表示，共和黨對川普不必那麼忠心。

這群共和黨人在被問到，是否對川普和共和黨死忠，答案可能讓共和黨頭痛，因為54％稱對川普忠心耿耿，但只有34％對川普兩度代表參選的政黨忠誠。

政治新聞網站Politico與數據調查研究機構Morning Consult在本月初發布的民調發現，2024年總統大選前，共和黨內最熱門的人選仍是川普，54％受訪者稱他們會在初選投票給他，近6成（59％）表態，希望川普至少在共和黨未來，扮演更重要的角色。

(中時 )