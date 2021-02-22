美妝生活通路連鎖集團寶雅（5904）2020年疫情年逆勢展店旗下通路雙品牌POYA寶雅、POYA HOME寶家逾至260家，營收、淨利雙雙創新高！年度營收達175.38億元、稅後淨利21.1億元賺過兩個股本，EPS亦突破20元，來到21.60元。

疫情年台灣在三倍券與內需消費大噴發下，寶雅合併營收175.39億元，年增11.1％，2021年除持續加速展實體店，至一月底止已開至263家，電商與行動支付等數位策略亦趕在年初推出，力拚虛實新零售同步衝業績。

寶雅截至去年底為止，全國共有260間寶雅、21間寶家；寶雅指出 ，2021年除了持續雙品牌通路展店，更進一步加速數位布局，包括「POYA PAY」行動支付1月已上線，包括寶雅、寶家兩大通路品牌皆可享有行動支付與共享累點優惠，在二月農曆年前後帶動一成以上人潮成長挹注。

寶雅旗下寶家POYA HOME自2019年起從南到北展店，2020年來已展店逾十家，預計2021年展店速度會加快，計畫再展30～35店，同時擴大品項與提高非快銷品比重，有助毛利率提升，預計2021今年可望開始貢獻集團獲利。

寶雅自結1月合併營收17.4億元，年增6.9％。2月寶雅 、寶家持續展新店，寶雅截至目前為止263家，二月更陸續於桃園大湳、苗栗開出新店，累計至23家。

(工商 )