彰化縣25歲張姓男子加入詐騙集團當提款車手，2017年底與另名17歲少年，陸續在台中市、彰化縣多數ATM提領走被害人的匯款，短短5天陸續提領53.6萬元，賺得1.4萬多元，仍被檢警盯上逮捕，彰化地院近日審結，依加重詐欺罪判處應執行3年。全案仍可上訴。

根據判決書，張男2017年12月間成為車手，詐騙集團以電話各種說詞詐術，讓人接電話後陷於錯誤後匯款，被害人多達57人，張男在與另名少年自12月13日起至17日間自人頭帳戶中將款項領出，提領地點遍布台中市區、溪湖、彰化、田中與員林等；2人最後被檢警鎖定後查緝，並於同年月26、27日2天陸續遭警方查獲落網。

該詐騙集團組織縝密分工精細，檢警查扣2名車手行動電話通聯與社群對話，發現張男還曾與友人聊天時提及，「我要換公司了，這間趴數太少，才2％而且又累，另一間4％」等語；檢警與法官據此認定、估算張男擔任5天車手，犯罪所得應為10722元，另作為司機接送另名少年的日薪共4千元，合計1.4萬元。

審理法官認為，張男正值青年，不思依循正途獲取穩定經濟收入，竟貪圖不法錢財，加入詐騙集團擔任提領詐欺贓款車手，因此獲取報酬，價值觀顯有偏差，犯後自白卻又未賠償被害人達成和解，依刑法加重詐欺罪、一罪一罰，分別判處1年2月至1年3月不等，57罪合併應執行3年有期徒刑。

(中時 )