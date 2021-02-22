味全龍今天繼續在斗六棒球場迎戰富邦悍將，龍隊先發投手吳俊杰先發2局無失分，還讓對手6上6下，儘管最終以4比7落敗，但總教練葉君璋對吳俊杰表現讚譽有加，認為他本來就是陣中設定的先發人選之一。

吳俊杰今天面對富邦先發2局，首局三振李宗賢、高國輝，讓林威廷敲出左外野飛球出局，第2局再讓范國宸、辛元旭都敲出游擊方向飛球出局，高國麟則是游擊方向滾地球，6上6下完成任務。

葉君璋表示，吳俊杰去年受到傷勢困擾，大多都是在調整狀態，直球球速也下滑至130幾公里，今天他特別注意吳俊杰的直球球速，已經回到142、143公里左右，「過去他最快有145、147（公里），感覺他的狀態有慢慢回升，這對我們來講是滿重要的。」

「吳俊杰一直是我們先發的人選，今天看起來他各方面都表現在還不錯。」聽到葉總如此說，吳俊杰表示，球隊雖尚未分配投手定位，但自己都是以先發投手的方式去做重量與體能。

之前吳俊杰的投球動作讓他比較費力，而為了面對職棒長時間的球季，今年他也改了投球姿勢，將腳抬得比較後面，讓自己投起球來更加省力。

吳俊杰說：「去年動作不順，也不會運用腳的力量去丟球，今年抬腳會抬得比較後面，會利用旋轉的力量往下去蹲，也會省比較多力，加上動作做的順暢也就能夠出力。」

(中時 )