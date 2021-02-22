音樂總在分享中，讓人們得到更多更多，後疫情時代，音樂更扮演著讓人們寧神靜氣、安定心情角色。
坐落於永和國光路的「黑膠會社」，是台灣少見的黑膠音樂茶藝坊，老闆張文謙是黑膠唱片愛好者，8年前成立黑膠唱片社團，人稱「社長」，在他這個黑膠的小天地裡品茶、喝咖啡之餘，亦能聆賞上世紀獨領風騷的黑膠音樂，享受音樂純粹，許多國外愛好者亦曾造訪。
牛年一開始，「黑膠會社」於2月21日陽光普照的周日午后舉辦「新年音樂會之金牛報喜」，邀來知名小提琴演奏家李商宇及其「愛樂沙龍」團員邱榆恩，為近30位聽眾帶來一場美妙的音樂饗宴，近年跨界藝術圈、舉辦過個人畫展的資深演員司馬三三也是座上賓，成為全場「嬌」點。
近2小時音樂會上演奏〈辛德勒的名單〉、〈莫札特K423〉、〈克萊斯勒〉、〈淚光閃閃〉、〈淡水暮色〉、〈女人香〉等曲子；以緩慢舞曲開始、轉而熱情奔放曲風的〈查爾達斯舞曲〉，展露一手高超琴藝，令台下聽眾陶醉、嘖嘖稱奇。
司馬三三分享，近距離的音樂會十分特別，她對李商宇演奏〈查爾達斯舞曲〉印象深刻，「很有震撼性」。司馬三三雖淡出螢幕多年，偶爾仍參與影視活動，今年春節期間曾偕製作人、編劇老公韋辛欣賞賀歲片《金不厭詐》，力挺好友，她與「薩克斯風教父」胡笙也是舊識，常參與不少音樂性活動。
(中時 )
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