水情仍嚴峻，台水公司22日宣布，除新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水「橙燈」外，嘉義及台南地區自2月25日起由減壓供水「黃燈」，調整為減量供水「橙燈」；彰化、雲林、南投及高雄地區由水情提醒「綠燈」，調整為減壓供水「黃燈」。新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水工業用水節水率，由7％提升至11％；嘉義及台南地區減量供水以工業用水戶節水7％、非工業用水戶節水10％為目標。

台水公司表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，依中央氣象局預測降雨量至6月底偏少的機率大，並推估未來一季雨量偏少，旱災中央災害應變中心決定進一步加大節水力道，新竹、苗栗、台中、嘉義及台南等地區進入「橙燈」階段。

台水公司表示，目前已進入抗旱最艱難時刻，新竹、苗栗、台中、嘉義及台南進入「橙燈」階段，一般民生及產業用水在影響最小情況下，針對每月1000度以上的工業及非工業用水大戶，適度調整供水量及實施每週查核節水情況，以渡過危機。

台水公司表示，新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水橙燈外，自2月25日起嘉義及台南地區由減壓供水黃燈，調整為減量供水橙燈；彰化、雲林、南投及高雄地區由水情提醒綠燈，調整為減壓供水黃燈；新竹、苗栗及台中地區已實施減量供水工業用水節水率，由7％提升至11％，至於嘉義及臺南地區減量供水以工業用水戶節水7％及非工業用水戶節水10％為目標。

台水公司呼籲民眾，共體時艱愛惜珍貴水資源，攜手共同節約用水，如民眾有用水之虞，可撥「1910」免付費電話洽詢。

(中時 )