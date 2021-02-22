桃園市慈馨公益關懷協會設置實體食物銀行，在楊梅設置倉儲轉運站22日啟用，該轉運站可整合商家提供之生鮮、蔬果等食材資源，未來將成為南桃園地區優食及物資資源媒合平台，幫助更多有需要之弱勢族群。

慈馨公益關懷協會理事長葉星秀說，觀察發現有許多民眾或企業愛心捐贈食物及生活用品，部分社福團體不敢收，就是因為缺乏人力整理，慈馨優勢在於桃園13區都有志工，能協助整理這些即期食物，快速分送到民眾手上達到物資不浪費。

協會設置的食物銀行倉儲轉運站，接收量販店、市場、產地及民眾捐贈的即期或是賣相不佳的食物，另外也有日常生活用品等，轉運站內有冷凍、冷藏設備，可保持食物衛生新鮮，且協會也有冷凍車，可讓食物保鮮分配轉運到各處社區冰箱或社區關懷據點等。

桃園市社會局指出，桃園市政府設置「安家實物銀行」，除委託社福團體設置實體物資銀行外，也結合民間團體在桃園市13行政區設置81處實物銀行物資發放站。今年以公私協力方式推展優食計畫，透過轉運站做為收取及輸送食物之據點，期待透過物資整合發放的運作模式，照顧更多社區內的弱勢家戶，歡迎企業及民眾善用多餘的食材或物資，與慈馨公益關懷協會共同加入優食計畫行列。

(中時 )