日本最大家居用品品牌的主力客戶， 拉貨動能持續強勁；北美、歐洲戶外機能服需求增加，戶外機能服及羽絨大廠光隆實業（8916）22日指出，家紡部門預估今年營收會有雙位數成長空間。成衣部門可望重返成長軌道，整體來看，今年的營收獲利較去年會有較大幅度的成長，是審慎樂觀的。

光隆指出，家紡部門去年受惠日本居家辦公熱潮帶動家居用品的需求，營收與獲利均有顯著成長。

至於成衣部門，光隆指出，2020年，客戶因應疫情調節庫存及國際貨運吃緊的影響，使得已連續7年營收成長的動能，暫為受阻熄火；不過，2021年一開始，客戶端逐漸回溫。成衣的主要巿場，北美、歐洲與日本地區，已開始接種疫苗，而且歐美地區正遭受60年來最強的極地氣漩襲擊，寒冷異常，尤其美國還創下自2000年來最低的氣溫紀錄，將帶動防寒服裝的需求，有助客戶端銷售轉佳，將有利光隆成衣在下一個銷售季度的接單，而重返成長軌道。

(工商 )