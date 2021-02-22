港股恒指22日開高走低，截至收盤，恒生指數跌1.06%，下跌324.9點，報30,319.83點。國企指數跌1.76％，收報11,893.68點。紅籌指數跌0.51％，收報4,202.53點。
恒生科技指數整日持續走低，收盤跌逾5％，大型科網股集體重挫。小米跌5.38％，美團跌5.52％，網易跌3.92％，騰訊跌3.71％，京東跌3.8％，阿里巴巴跌2.49％。
有色金屬類股全線走強，中國有色礦業漲12.96％，紫金礦業漲4.14％，招金礦業漲3.91％。
(工商 )
港股恒指22日開高走低，截至收盤，恒生指數跌1.06%，下跌324.9點，報30,319.83點。國企指數跌1.76％，收報11,893.68點。紅籌指數跌0.51％，收報4,202.53點。
恒生科技指數整日持續走低，收盤跌逾5％，大型科網股集體重挫。小米跌5.38％，美團跌5.52％，網易跌3.92％，騰訊跌3.71％，京東跌3.8％，阿里巴巴跌2.49％。
有色金屬類股全線走強，中國有色礦業漲12.96％，紫金礦業漲4.14％，招金礦業漲3.91％。
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