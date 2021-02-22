桃園市年前疫情升溫，桃園市清潔隊忙著在各區人口密集區及生活圈進行全面消毒，雖然事前有宣導「只收垃圾、不收紅包」，但民眾仍熱情不減，直接把贈禮塞到駕駛座，今年統整過後共收了約16萬5千元，桃園市環保局將全數捐贈至桃園市社會救助金專戶，幫助更多需要的家庭。

今年正值新冠疫情當前，桃園環境清潔稽查大隊年前針對熱區進行大消毒，再加上家家戶戶忙著年終大掃除，除舊佈新，讓千名清潔隊員片刻不停的收運工作量遽增，直到除夕晚上才收班返家圍爐。

而初五一大早，清潔隊提前開工，一邊忙著市容整理及垃圾清運，又要趕在開學前，到所有校園內進行防疫消毒，展開潔淨一整年的工作。過年期間熱情市民為表達謝意，仍有贈送隊員紅包的習慣，環保局雖一再宣導「只收垃圾，不收紅包」，但仍有塞了紅包就快閃的民眾，而忙於清運的隊員往往無法及時退還。不過隊員們笑稱，今年民眾送紅包都有防疫考量，避免接觸隊員，將禮盒跟紅包迅速放進清潔車駕駛座內，數量反而明顯大增，足見市民熱情有增無減。

環保局表示，去年民眾送的紅包數目約15萬餘元，今年相較去年多了1萬多元，但公務員仍須依照規範，無法接受餽贈，而清潔隊收到的紅包、禮品全數交由政風室統一辦理拒收饋贈登錄事宜，將全數捐給桃園市政府社會救助金專戶，讓實質愛心給更多需要的家庭。

(中時 )