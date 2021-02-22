美麗島電子報董事長吳子嘉今天接受《POP撞新聞》黃暐瀚專訪，國民黨前副祕書長蔡正元下午在臉書發文，直指「台獨是貪污的保命丸」是台灣綠營媒體人吳子嘉的金句。

蔡正元說，吳子嘉今天公布秘密文件，證實台灣的防疫負責人陳時中說謊。陳時中去年底派人與德國BNT 開視訊會議，要繞過總代理上海復興醫藥，想以每劑45美元買1千萬劑疫苗。這個價格比去年中東洋藥品董事長林全向BNT大中華區總代理上海復興醫藥訂購的每劑30美元，整整貴了50％，總價貴了1.5億美元。

他說，當時陳時中拒絕向上海復興醫藥購買，理由是不跟中國公司接觸簽約，才可以維持台獨路線，用台獨做理由才可以拒斥上海復興醫藥，也才可以直接向德國BNT購買，直接向BNT購買才能用香港人作白手套，有了香港白手套才能付高價買疫苗，高出1.5億美元的價差，才能由香港人退佣回台灣給某人。

蔡正元說，吳子嘉沒有明說某人是誰，但至少講出了本日金句「台獨是貪污的保命丸」，這句話真的很傳神！

(中時 )