瘦子。(Hit Fm聯播網提供)

告五人。(Hit Fm聯播網提供)

由Hit Fm專業DJ群票選出的「Hit Fm年度十大專輯」出爐,從2020年發行逾百張的華語專輯中,嚴選出10張年度最推薦專輯,從實力派唱將到新人歌手都入榜,包含田馥甄《無人知曉》、告五人《運氣來得若有似無》、李友廷《如果你也愛我就好了》、吳青峰《冊葉一:一與一》、韋禮安《Sounds of My Life》、孫盛希《出沒地帶 Where is SHI?》、瘦子《Outta body靈魂出竅》呂士軒《市井小明》、LINION《Leisurely》、YELLOW黃宣《浮世擊》。

單飛首張專輯即獲青睞的瘦子,「中部點播特區DJ」Debbie提到,瘦子E.SO推出首張個人專輯《OUTTA BODY靈魂出竅》,有著輕鬆的旋律也有最硬的態度,是一張不容錯過的專輯;瘦子E.SO表示,真的很開心大家喜歡這張專輯,這是他個人首張專輯,希望聽了這張專輯後可以帶給大家平靜跟快樂,很榮幸大家對專輯有很多感覺跟共鳴,可以用這些歌陪伴大家那就是他做音樂的初衷。

金曲歌王吳青峰去年以《太空人》專輯拿下Hit Fm2019年度十大專輯,今年又再次以《冊葉一:一與一》獲選2020年度十大專輯,「嗑音樂DJ」Austin表示,專輯像打開塵封的冊頁,聽吳青峰與過去的創作對話,代表空間之於海為上冊,以時間為軸心則為下冊,兩者建構出一趟感官體驗,吳青峰表示,「這是第1次的作品集,記載了很多從小到大創作的習慣跟經歷,謝謝大家喜歡」。

告五人首張專輯《我肯定在幾百年前就說過愛你》入選2019年度十大專輯,《運氣來的若有似無》也再度獲選2020年度十大專輯,以「安全感」為主軸發想出來的專輯,除了一如既往的有療癒感之外還多了幾分純樸,鼓勵我們在受傷之後,持續保持正面思考模式、相信愛、相信人性、面對自我,最後勇於挑戰。告五人二度入選非常感動,希望歌迷感受到告五人用歌聲和音樂傳遞的溫度。

(中時 )