國片《跟你老婆去旅行》截止至21日，全台票房衝破千萬，2位男主角鳳小岳和張書豪勤跑映後，也特別邀請演唱插曲〈Remember〉的守夜人一起來助陣，該曲由侯志堅老師配樂，片中女主角是一個很愛音樂的吉他手，藉由這樣的故事帶出來種種青春的回憶，也讓他們感動流淚。

當初《跟你老婆去旅行》拍攝快結束時，導演林孝謙跟鳳小岳提議唱片尾曲的點子，但是沒有深聊，所以鳳小岳也不以為意，突然有天接到導演的電話說：「超趕超趕！」或許是因為有參與演出，更容易表達歌曲的感覺。歌聲迷人的鳳小岳就在毫無準備的情況下，也清唱了一段自己作詞作曲的插曲〈Fine as Moonlight〉讓全場觀眾沈醉不已。

陳庭妮在片中飾演鳳小岳前女友，但事後導演因節奏忍痛剪掉。（好好看文創／滿滿額娛樂提供）

另外還有二、三刷的眼尖觀眾發現，最後演職人員名單有感謝陳庭妮，問道：「聽說她飾演鳳小岳的女友？」鳳小岳也證實陳庭妮確實有演出這個角色，當時那場戲還蠻激烈的，陳庭妮甚至怒摑鳳小岳巴掌，甚至NG了將近9次，最後一次導演也過關了，但是陳庭妮覺得還是要再逼真一點，又再來一次，打到鳳小岳臉都腫起來。導演也對因節奏剪掉陳庭妮的戲份感到相當抱歉。也呼籲影迷可以透過蕭敬騰演唱的主題曲〈不完美的我〉MV，看到她精彩的演出。

(中時 )