總獎金高達930萬美元的捷恩斯高球邀請賽落幕，馬克斯霍馬後來居上，他在第四回合打出低於標準5桿66桿，以低於標準12桿的272總桿追平托尼弗諾，隨後兩人展開延長賽，霍馬最終在經過兩次延長賽後險勝，拿下職業生涯第二座美巡賽冠軍。台灣好手潘政琮則是並列20作收。

打完前三回合落後1桿的霍馬，第四回合一下場就成功抓鳥，並且在第6與第7洞推進博蒂，轉戰後9洞，霍馬又在第10洞與第17洞抓鳥，單回合完美5鳥66桿。

落後霍馬2桿的弗諾，同樣表現出色，前9洞推進4個博蒂，後9洞更是是不可擋，抓了4鳥但也吞了1柏忌，與霍馬在打完正規賽4回合72洞之後戰成平手。

戰局來到延長賽4桿第10洞，霍馬與弗諾都順利保帕(平標準桿)，第二次延長賽來到3桿第14洞，霍馬穩紮穩打保帕，而弗諾則是吞下柏忌，比賽在經過激烈競逐後霍馬驚險獲勝，弗諾則是飲恨區亞。

前三回合一路領先的伯恩斯前9洞抓了4鳥擴大領先優勢，原本以為他能一鼓作氣奪冠，沒想到後9洞風雲變色，尤其是伯恩斯接連在第12、14、15洞連吞3柏忌，拱手讓出領先地位，並且落後霍馬2桿，即便在第17洞推進博蒂也無濟於事，最終只能眼睜睜看著冠軍獎盃擦身而過，總成績273桿低於標準11桿，單獨排名第3。

台灣好手潘政琮前9洞2鳥2柏忌表現平平，轉戰後9洞突然大發神威，第10洞起連續3洞抓鳥，可惜沒能延續好手感，後續6洞保帕，最終以低於標準3桿的281總桿與打出67桿的瑞奇福勒並列排名第20。

(中時 )