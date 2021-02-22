《角頭—浪流連》上映14天破億後，統計至21日票房已有1億2100萬，有望超越《角頭2：王者再起》1.27億票房成績，昨晚（21日）監製張威縯、導演姜瑞智、演員鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、吳震亞、古斌在知名社群軟體「Clubhouse」開房間大談電影劇情，上線2小時便聚集破百聽眾在線聽，為直接回饋粉絲，特地讓粉絲加入對話開放告白，也一一回答粉絲的疑問。古斌在聊天室中表示自己雖然在海外工作，沒能一起宣傳很惋惜，但能看到有此好成績也非常開心，他說：「因為在海外一直沒能看到《角頭－浪流連》，但聽到好口碑、破億，就很期待快點到台灣看電影，跟大家大聊劇情。」

有聽眾詢問為何片中阿慶沒有殺人卻要跑路？導演姜瑞智回應：「從觀眾角度會知道殺人的並不是阿慶，而是另有其人，但以警方辦案的過程，會合理懷疑獨自開車到倉庫、在現場留有腳印、指紋的且與對方幫派有仇恨的北館阿慶將會是最大的嫌疑人。」也有觀眾好奇為何阿慶只需要逃亡3年，而《角頭2》的潘帥卻要逃亡20年才能回來？導演也說明阿慶並非真的兇手，而潘帥卻是扛著2條命，才會有此落差，為觀眾解開謎底。

電影主創們21日在Clubhouse聊天室回答粉絲的提問。(巧克麗娛樂提供)

《角頭－浪流連》票房破億，也在網路上掀起一股「角頭宇宙」熱潮，網友表示看完《角頭－浪流連》立刻回家補看《角頭2：王者再起》，才發現角頭宇宙迷人之處，不僅電影台抓緊時間重播《角頭2》，《角頭2》成功也擠進Netfilx的電影排行榜第9名。觀眾也開始熱烈討論未來角頭系列的後續發展，在昨晚的Clubhouse聊天室中也有聽眾許願「希望能看到五虎都活著」，也有聽眾提議「演出五虎各自的人物傳記」，甚至希望看到五虎各自的愛情戲，讓吳震亞笑說：「如果能讓我演愛情戲，我一定會演得很認真。」逗笑聽眾。

關於觀眾關心的《角頭3》、影集，鄭人碩也在聊天室透露坊間有很多傳言說已經在拍在招募演員，其實都是假消息，製作公司現在還在籌備中，有最新消息一定會在官方社群公布，不會私下聯繫，希望粉絲跟演員不要受騙。至於續集方向，鄭人碩也代製作公司回應：「因為《角頭3》涉及跨國際的製作，目前疫情還沒安全，製作上會放比較後面處理，會優先製作10集的影集，交代整個角頭宇宙的人物背景、更多幫派加入，我們自己也很期待。」黃尚禾更透露未來也將不定期上線，跟大家聊劇情、電影，並表示非常期待貼近第一線觀眾的回應。

(中時 )