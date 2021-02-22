22日歐洲股市走低，因大宗物資上漲，可能導致通膨風險增加利空消息，明顯壓過新冠疫苗接種率增加，景氣得以復甦利多消息。
目前泛歐STOXX 600指數下跌1.24％，科技與食品飲料族群領跌。歐股中，目前德國DAX跌幅最深一度為1.28％。
歐洲經濟委員會表示，歐洲將決定未來幾周內，是否延長歐盟經濟核心規範的穩定與成長協定（Stability and Growth Pact, SGP）。
英國首相強生（Boris Johnson）試圖要對鎖國政策解封，逐漸重開已受重創的經濟活動，英國FTSE 100指數擔心疫情又擴大，因此一度跌0.4％。
市場也將目光集中在歐洲央行行長拉加德（Christine Lagarde），稍晚將發表的歐盟穩定，經濟協調與治理談話。
個股消息，法國汽車零組件製造商佛吉亞（Faurecia）跌1.5％。公司財測目標是2025年前，營收增至近250億歐元約302.9億美元，營利率希望超過銷售額8％。
(時報資訊)
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