牛年開春，台股重返萬六之上！有台股基金一哥之稱的元大台灣高股息優質龍頭基金繼開春首日後，今日再度以淨值14.38元創下歷史新高，法人表示，台股後市有撐，且市場大力看多台股，多家外資更紛紛調升台股加權指數目標，甚至認為可能上衝至19000點，建議投資人適逢牛年甫開春，可善用年終獎金與壓歲錢，利用買黑不買紅方式或定期定額投入精選一籃子優質標的的台股基金。

牛年開春不過四個交易日，元大台灣高股息優質龍頭基金便相繼於17與22日創下歷史高點，成立以來報酬率高達43.8%。

法人分析，受惠於顯卡與晶圓市場紅火，形成龍頭基金支撐力道，其主要成分股環球晶(6488)今日漲停、以每股782元收盤價創下新高，外資日前更將其目標價調升至1050元；微星(2377)亦以152.5元盤中價創下波段高點，漲幅逾4%。

此外，觀察基金主要成分股台積電(2330)與聯發科(2454)，皆為近來表現強勁的優質龍頭股，後市表現看好，建議投資人可逢低布局，沒把握掌握進場時間的投資人，建議除了可透過定期定額方式投入外，也可以周周扣、或多次扣款的方式進場，不僅可分散風險，也不會因此錯失優質投資標成長機會。

(時報資訊)