由於在手現金足夠，大立光(3008)董事會一改過去保守配息，決議今年每股配息91.5元，每股配息創下歷年新高，配息率50%則是2010年以來新高，以今天收盤價3510元來計算，殖息率約2.61%。

儘管2020年營運因全球智慧型手機市況不佳、美國華為新禁令與新台幣升值等不利因素較2019年衰退，大立光截至去年12月底，在手現金逾1000億元，考量公司現金水位充沛，且現金流也足以因應公司資本支出需求，大立光一改過去幾年配息率多在35%左右，今年配息率達50%，創下2010年以來新高。

大立光2020年合併營收559.44億元，年減8%，營業毛利為374.72億元，年減11%，合併毛利率為66.98%，營業淨利為320.36億元，年減12%，營業淨利率為57.26%，稅後盈餘為245.28億元，年減13%，每股盈餘為182.86元，今天董事會通過每股配息91.5元，每股配息創下歷年新高。

淡季效應及供應鏈半導體等零組件缺料問題尚未紓解，大立光1月合併營收下滑至46.07億元，月減6.2%，但年成長12.34%，符合公司預估。

大立光表示，由於2月逢農曆年長假，工作天數較少，2月拉貨動能將較1月下滑。

展望第1季，大立光執行長林恩平表示，由於半導體缺貨蠻嚴重，還是有些問題，無法預估今年第1季跟去年同期相比狀況。

悶了快一年的大立光近期重獲外資關愛，自今年2月以來天天買超，今天外資再買進432張，大立光今天股價收漲105元，以3510元作收。

(時報資訊)