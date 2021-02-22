「陽春麵不要麵」挨批奧客 她上火線說苦衷：哪裡錯了 （翻攝臉書爆怨2公社）

一名網友20日前往石牌商圈餛飩抄手攤，向店家點了一碗「陽春麵不要麵」，店家回絕後，他改點餛飩湯，又詢問如果「喝不夠」能不能再加湯？結果遭店家拒賣，網友暴氣貼文猛轟店家是在「臭跩」什麼，上網討拍卻遭到網友批評是「奧客」，這名網友稍早又再次上線，委屈訴說自己的「苦衷」，還問「哪裡錯了」。

成為事件主角的女網友，下午再度於臉書「爆怨2公社」發文，澄清自己「因為身體因素無法進食固體食物，不願意點餐後只喝湯然後其他食物被倒掉，惜食惜物哪裡錯了？」她並反問大家，「先詢問店家卻被咆哮，請大家捫心自問，從不曾對店家提出自己的需求嗎？」

原PO還說，「為何要遭受酸民，假正義魔人這樣嚴厲刻薄的對待，如果是你們的家人生病了呢？也該嚴厲的被指責去死或被罵王八蛋嗎？」並且再次強調，「說清湯老闆聽不懂，所以才解釋是『陽春麵不要麵』 ，這樣的溝通有問題嗎？那該怎麼說呢？」

這名女網友不甘網友公審，再次澄清，但這樣的說法似乎沒有說服網友，反而引來留言抨擊，「餛飩跟牛肉麵是液體？還覺得餛飩太少？」、「想討拍再度被打臉欸」、「這說法太牽強，人家只會覺得你在硬拗」、「事後再補說不舒服……以為大家很好騙嗎？」、「原來牛肉麵不是固體食物，得到新知識了」，「別再找藉口了..很容易愈描愈黑」。

「陽春麵不要麵」挨批奧客 她上火線說苦衷：哪裡錯了 （翻攝臉書爆怨2公社）

(中時新聞網)