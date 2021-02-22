女子今日再度於臉書發文，解釋自己點餐囉嗦的原因。(圖擷取自爆怨2公社)

一位女網友昨在臉書上發文，表示她到了石牌商圈有名的攤販用餐，不過老闆娘態度差，只因她點了一碗「陽春麵不要麵」被對方回絕，又詢問若湯喝不夠能否再加湯？結果老闆娘爆氣，直接嗆她只賣菜單上的食物，於是上網想討拍，不過網友風向卻一面倒認為她是奧客，而她今又再度發文解釋，自己點餐會如此囉嗦，是因為「身體因素無法進食固體食物」，更委屈表示，不懂自己哪裡錯了。

這名女網友昨日在臉書「爆怨2公社」提到，她到石牌商圈找尋期待已久，很好吃的餛飩炒手，她先是向店家點了一碗「陽春麵不要麵」，表示自己只想清湯不過店家回絕，事後女子又再追問，湯喝不夠是否能加，沒想到店家這時開始咆哮，「沒有賣！沒有賣！只有牌子上的，你唸出來是什麼就是什麼，我端給你就是什麼，其他的通通沒有賣！」

女子表示，最後她點了一碗餛飩湯和牛肉麵，不過卻從頭嫌到尾，「餛飩湯上只漂浮了幾小丁丁的芹菜，連青菜跟油蔥都沒有，湯沒鹹淡到根本是熱開水加鹽，餛飩也沒味道，牛肉麵也慘，紅燒不像紅燒，清燉不像清燉」，事後更發文砲轟家「態度臭跩三個小朋友的」。貼文發出後，網友一面倒挺店家，認為原PO本身問題大，「奧客行為不可取」、「我怎麼看來看去，都沒有清湯項目，」、「你以為在吃無菜單料理嗎？」

眼看輿論的火延燒到自己，原PO今下午再度發文解釋，是因為身體因素，「無法進食固體食物，不願意點餐後只喝湯，然後其他食物被倒掉，惜食惜物哪裡錯了？」表示自己明明有先詢問店家，卻被咆嘯以對，更要大家捫心自問，難道不曾向店家客製化，提出自己的需求嗎？更不解，自己態度良好，卻無辜遭到店家怒罵，事後發文還要遭到酸民、正義魔人嚴厲刻薄的對待。

原本想發文替自己澄清，沒想到卻造成反效果，網友們不買單女子說法，更質疑原PO邏輯有問題，「妳在台北老饕社團也是說妳要找紅油抄手啊，怎麼這回變成不能吃固體食物了？」、「餛飩、牛肉麵不是固體食物嗎？」、「因為無法進食固體食物，所以去尋找傳說中好吃的餛飩抄手，結果老闆沒有賣清湯，這是什麼概念」、「你自己說我並沒有要求店家照做，但又上來抱怨店家⋯」、「我聽你在豪小，只能吃流質你點牛肉麵、餛飩湯？」

(中時新聞網)