玉管處祕書邦卡兒．海放南（中）率隊上山，搶救太魯那斯駐在所。（玉管處提供／廖志晃南投傳真）

玉山國家公園東部拉庫拉庫溪流域，是布農族郡社及巒社群祖居地，其中，太魯那斯駐在所保留古建築形式，日前，屋頂遭風倒木重壓，建築結構岌岌可危，因此，玉管處派員上山移除風倒木，維護人文史蹟。

玉管處曾委託中原大學建築學系黃俊銘博士等人，進行「拉庫拉庫溪布農族舊部落調查研究」，及「拉庫拉庫溪流域人文史蹟原址保存或復舊工程之整體規畫」研究，發現八通關越道沿線，分布55處的布農族舊建築群，及日治建築遺跡。

其中，太魯那斯駐在所與華巴諾砲台，更是珍貴的人文史蹟，太魯那斯駐在所辦公廳舍，迄今仍保有當時的建築形制與外觀，是研究日治時期山地駐在所，及建築工法的重要史蹟。

但太魯那斯駐在所屋頂上方，遭受1棵風倒木重壓，玉管處為保存史蹟，避免造成更大損壞，甚至坍塌等不可回復的傷害，因此派員入山搶救。

由於太魯那斯駐在所位於馬西桑支線，地處偏遠，從登山口至駐在所往返路程要10天，且需跨越土葛崩坍地形並橫渡溪流，跋山涉水，行程艱難；搶救行動由玉管處祕書邦卡兒．海放南率隊，並邀請專業攀樹團隊，攜帶重達117公斤的樹攀裝備，總計21人上山執行搶救任務。

搶救行動並將記錄駐在所遺構物現況，提供未來經營管理參考，及建立文化資產保存測繪基礎資料；林務局花蓮林管處也派員會同，進行伐木跡地查驗。另有4位花蓮縣卓溪鄉部落居民，一同前往布農家屋遺址勘查及尋根溯源。

玉管處表示，請遊客進入八通關越道時，愛護珍貴的古蹟、遺址及文物，除了拍照不帶走任何東西，留給後代子孫見證歷史及體驗文化的機會。

(中時 )