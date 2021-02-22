【政新鮮】國民黨主席明爭暗鬥！？文山伯：敢擺攤就不要怕人家比

國民黨黨主席改選將在今年7月舉行，趙少康、江啟臣等人相繼表態競逐，高雄魚販仔文山伯接受《中時新聞網》訪問表示，國民黨過去「自己殺賺腹內」，各派系鬥爭暗潮洶湧，師心自用毀掉了美好的江山，如果現在要改變必須拋棄舊有包袱，無論誰想參選都應該開大門走大路，既然敢出來擺攤就不要怕人家比，認為這樣的明爭至少好過私下暗鬥。

「2020年國民黨就是明爭不成轉暗鬥，難道不應該從這裡學習到教訓？」，文山伯說，別再因人設事而破壞團結，有的黨主席選舉辦法和施行細則，過去就讓人看得十分詬病，任何的權謀都是沒有必要，若國民黨還是執意維持舊思維，不能夠讓更多優秀的人才走進來，是沒有辦法拿回執政的。

高雄魚販仔文山伯（本報資料照片）

文山伯也提到，國民黨黨主席應該要有虹吸的效果，能夠點燃燭光聚集成放射性的光芒，去吸引老百姓認同你的理念、你的做法，進而認同國民黨要帶領中華民國、帶領台灣走向的未來，這樣大家才聚在一起走在一塊，他並表示「苦民所苦，跟老百姓站在一起不是用嘴說的」，國民黨身為最大在野黨，應該深入基層真正傾聽民意，更加油更努力去提出解決人民困境的方法，這樣才能獲得社會大眾的肯定與支持。

(中時新聞網)