媒體日前公布民進黨內部民調，行政院長蘇貞昌不滿意度超過滿意度，但有綠營人士澄清，根據民進黨內部二月份最新民調，蘇揆滿意度是高於不滿意。對此，東華大學教授施正鋒分析，過年大家喜歡說好話，回答民調就比較客氣；美麗島電子報董事長吳子嘉則認為這份民調流出很奇怪，表示民進黨內部秩序出了問題，應該要詳查是哪個派系在運作。

《中天新聞》報導，針對蘇揆滿意度民調變化，施正鋒表示，我們看死亡交叉，在判斷的時候，因為還是會有一個差距，通常我們還會再看下一個月和再下一個月。他指出，不滿意的地方很清楚，就是萊豬的部分，因為這次政府卯足了勁 全力護航萊豬。

關於民調的結果，施正鋒則說，我們的理解是過年的時候大家喜歡講好話，所以回答民調的時候也就客客氣氣的。

吳子嘉接受《中天新聞》訪問時則表示，民進黨內獨露了一份對蘇院長比較不好的民調出來，這個現象非常奇怪。吳子嘉分析，一般而言，政黨民調，尤其是和政黨領導人相關的民調，如果有不利的數字，可以選擇不公布，因為這沒有強迫性。

吳子嘉認為，蘇揆的這份民調被獨露給特定的媒體，其中有很多奇怪的地方，這表示民進黨的秩序本身有問題，民進黨中央應該要詳查，獨露的背後是哪個派系？這麼做的動機又是什麼？

蘇貞昌民調爆死亡交叉 綠急秀出新民調挽回

(中時新聞網)