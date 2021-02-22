台灣世界展望會在金崙中心課後輔導辦理Henna彩繪文化學習課程。（世展會提供）

台灣世界展望會在台東縣金崙村開設課後輔導班，由實習老師指導小朋友學習「Henna」印度身體彩繪，並帶孩子們到金崙火車站旁擺攤分享學習成果，弱勢學童「小萱」（化名）克服心理障礙，細心地在遊客手臂上彩繪Henna花樣，為來往旅客獻上祝福的同時，也充分展現自信心。

金崙火車站旁，小萱跟其他的小朋友們膽大心細地在旅客手臂上描繪Henna圖案，許多觀光客看到孩子們認真的模樣，都願意讓他們在手臂上留下祝福的圖樣，也有不少家長來驗收孩子的成果， 原本膽怯的小萱完成彩繪後，展現自信的笑容，發現原來跟陌生人接觸，不是那麼可怕。

世展會表示，讀小三的排灣族弱勢學童小萱，爸爸是板模工，收入不穩定，一家5口借住在親戚的鐵皮屋，該會金崙中心邀她參與課後輔導，並參加印度身體彩繪「Henna」文化課程，第1堂課，小朋友就發現Henna的圖樣跟原住民圖騰很像。

據了解，Henna是1種印度彩繪紋身 ，做為嫁娶時祝福之用，原料天然不傷皮膚，圖案可維持1到2周；社工員楊淑娟指出，藉由Henna創作，有助於提高孩子專注力，也讓部落小朋友原本習慣向外探索的目光，也有機會回頭認識自家文化。

此外，學校已開學，許多經濟弱勢家庭的孩子學費還未有著落，為讓孩子安心上學，台灣世界展望會東區辦事處即日起陸續發放助學金，共計發放生活、營養、教育等扶助金逾2500萬元，幫助台東約3500名弱勢兒童順利上學。

台灣世界展望會東區辦事處區處長蕭文榮表示，每到開學時期，許多貧困學子由於家庭經濟環境等因素，無力籌措學費，邀請社會大眾一起響應捐款「助學行動」，幫助台東縣內弱勢學童安穩上學，或加入「資助國內兒童」，透過長期一對一的資助關係，與台灣世界展望會一起陪伴稚弱的生命翻轉貧窮，讓受助的家庭與兒童有能力邁向自立。

愛心捐款請利用郵政劃撥帳號：01022760，戶名：台灣世界展望會，註明：「助學行動」、「國內兒童資助計畫」或利用台灣世界展望會官網www.worldvision.org.tw進行線上捐款，或洽愛心專線(089)340964轉221。

(中時 )