去年淪為慘業的高雄會展市場，今年的大型展覽將由亞太國際風力發電展打頭陣，3月10日到12日，在高雄展覽館開展，共有來自12國、超過100家業者參加展出，這也是連續2年面對疫情仍未停辦的會展活動，要展現風力發電產業在地化成果。

安益集團茵康國際會議顧問公司22日表示，全台唯一、亞洲第二大的「亞太國際風力發電展」，不受疫情影響，將在3月10日到12日，在高雄展覽館開展。

茵康國際會議顧問公司說，今年在經濟部、海洋委員會、以及高雄市政府大力支持下，共有來自12國、超過100家業者參加展出，包括台灣港務公司、能源局、台灣電才、知洋科技、金工中心、台灣造船、華城電機、龍德造船、德商美最時、智頻科技、宏華營造、高雄科大、中能發電、成大水工試驗所、JDN、Hampel、Atlas、Mammoet、Ericsson、GCWA、RWE、DWT、Peak Wind、Fred Olsen等，其中，丹麥、荷蘭、德國、瑞典等4國更以國家館形式擴大展出。

此外，包括金屬工業研究發展中心接受經濟部委託營運的海洋科技產業創新服務中心，獨步亞洲地區，受國際風能組織認證的「GWO標準課程」的認證儀式、以及海洋委員會結合知洋科技公司等民間力量，共同推動的「水下噪音檢測科技產學聯盟」簽約儀式，將展現產業在地化成果。

茵康國際指出，該展已成為國內外業者最佳交流合作平台，不過，由於值此疫情期間，基於安全防護，展覽期間採用線上與線下同步展出的創新功能，讓對該展有興趣的業者，不因疫情而受限，透過線上交流進行互動，進而帶來更多的買主與商機。

主辦單位安益國際集團茵康國際，今年特別力邀GCWA與成功大學團隊，將近期掀起高度話題、預計2025年後，成為亞太地區離岸風力發展重點項目最新科技的「浮式風機」解決方案，在現場展示。

主辦單位也邀請在去年大受好評，在台灣離岸風電產業發展擔負重要任務的亞洲海力打撈公司工作船隻，再度駛入高雄港區，將在展會期間進行展示，近距離的讓業者及民眾，得以一睹其面貌。

茵康國際表示，為了落實「產業在地化」，亞太國際風電展也就風力發電產業發展現況與未來展望，將在3月11日舉辦產業論壇，邀請國內外產官學者，針對國內外業者所注目的全球風電趨勢、台灣政府綠能政策、國產化成果與課題、離岸風機基礎&海事工程、陸域/離岸/浮式風機、創新技術與科技、運維管理、人才培育與訓練、金融&第三方驗證等議題，進行線上與線下的分享。

(工商 )