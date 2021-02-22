今天是高中以下學校開學日，瞄準學生早餐需求，全家便利商店宣布，將於2/24起推出「匠土司」家庭號超值配，還有烘焙集章活動，只要集滿10章，即可免費兌換人氣烘焙商品、咖啡，還有10元購物金等好禮，搶攻開學季商機！

全家表示，「匠土司」家庭號自2/24～3/23推出指定飲品加價購，凡購買任一件家庭號土司加69元，即可加購自有品牌FamilyMart Collection牧場直送4.0鮮乳，主打使用單一乳源、100％成分無調整鮮乳；另外，還有匠土司家庭號系列加6瓶厚豆乳合購價188元。

此外，全家也同步推出烘焙集章活動，全家會員於2/24～3/23購買烘焙類全品項商品任一件，其中包含匠土司、極鬆餅、滿餡麵包系列，就可集一章，集滿10章即可兌換蛋糕、麵包、Lets Cafe經典拿鐵、全家10元購物金等人氣好禮，或可加價購其他商品，兌換期限至4/6。

(工商 )