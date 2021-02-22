據悉，南韓電子大廠LG Innotek為了增產蘋果iPhone等智慧型手機所需之相機模組，正計畫砸下近5500億韓元當成擴產經費。

根據日經新聞報導，韓國LG Innotek從日本索尼與南韓三星電子 等廠商取得半導體零組件後，經過自己加工做成相機模組，再出貨給鴻海等代工廠。

LG Innotek相機模組產品，主要競爭同業為日本夏普等廠商。據悉，這次LG Innotek吃了秤陀鐵了心決定要砸錢買生產設備，應該是為了鎖定來自大客戶蘋果長單。

2020年，LG Innotek營收為9.5兆韓元左右年增兩成。其中超過 6成營收與iPhone有關。LG Innotek自家的相機模組，在拍照時能防手震優異性，獲得不少智慧型手機廠商垂愛。

由於智慧型手機內之零組件，包括晶片與面板性能慢慢都大同小異下，為爭取消費者眼光，各家手機廠商也都致力優化拍照功能，故相機模組之重要性由此可見一斑。

(時報資訊)