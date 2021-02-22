聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西在與伊朗官員商談數日後，今天宣布達成「暫時解決方案」，得以讓IAEA繼續檢查伊朗核子設施，並為外交談判提供一些急需的喘息空間。

葛羅西（Rafael Grossi）結束在德黑蘭的商談後，飛回IAEA總部維也納。他告訴記者：「我們達成可行的共識，能夠彌合我們的現存差異，得以挽救當前情勢。」

他表示，雙方達成為期3個月的「暫時解決方案」，得以讓IAEA繼續監督伊朗，但他承認，在伊朗限制部分檢查的法律於23日生效後，IAEA得以檢查的程度將不復以往。

去年12月，伊朗保守派主導的國會通過這項法律，若美國無法在2月21日前解除對伊朗的制裁，將要求政府中止IAEA的部分檢查。這項法律定於23日生效。

葛羅西這次造訪伊朗的時機，適逢美國總統拜登政府、歐洲強權及德黑蘭當局加強努力挽救伊朗核子協議之際。

伊朗核子協議於2015年達成，但前美國總統川普退出協議，並且繼續對伊朗實行制裁，以致這項協議瀕臨瓦解。

(中央社)