有80餘年歷史的「台東市民權里日式宿舍群」，見證台東市日治時期發展軌跡，也承載著許多台東居民的共同記憶，台東縣政府文化處推動修復計畫，10棟13戶已於去年底全區完成，文化部長李永得肯定縣府團隊效率，未來希望結合在地藝文特色及旅外台東子弟共同營運。

文化處長鍾青柏表示，建於1940年代的台東市民權里日式建築群，範圍達2.2頃，原為舊台東女中和台東高中教職員宿舍，2005年國有財產局擬分批標售，經地方大聲呼籲保存，縣府於2007年公告登錄為歷史建築，歷經多年努力，於2016年完成撥用，並向文化部申請「再造歷史現場」專案計畫，以2億元經費，在去年全區10棟13戶修復完成。

文化部長李永得日前由縣長饒慶鈴、立委劉櫂豪陪同，訪視已完工的日式建築群，饒慶鈴感謝文化部的支持，及劉櫂豪多年來的協助，讓歷史建築群重現風華，縣府團隊也非常爭氣，如期於2020年底完工。

李永得指出，台東的藝術能量豐沛、文化多元，對於未來營運希望結合在地藝文特色及旅外台東子弟共同推動，期待能由「點」連成「面」，以更多的藝術文化內涵，帶動地方觀光與經濟發展。

鍾青柏說明，民權里日式宿舍群1年多來已有很多活動展演在此舉行，重現北町歷史與生活場景，也是附近居民晨昏散步的好去處；未來營運規畫已辦理過3場公聽會，傾向於全區一起委外經營，以維持其完整性，並保留一定比例藝文空間，重現歷史氛圍 。

(中時 )