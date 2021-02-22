神仙湯三溫暖。（日暉國際渡假村提供）

才過完年，但不少人的假期才剛開始，為了慰勞春節無法休息的朋友，不限行業別，日暉專寵於你，即日起至3月底止，凡官網預訂年度1泊1食住房專案，入住期間即可免費享用室內三溫暖、戶外神仙湯風呂不限次數泡湯（原價350元／次），另外再加碼贈送「花饗午後‧英式雙人下午茶」（原價880元／套）。

1泊1食住房專案4人成行最划算，入住全台最美5星日暉，每人只要1950元；原湯配美饌，日暉專寵於你，入住房客可在花東縱谷下盡享池上境內唯一美湯，優雅品味春日池上的午後愜意。

VILLA區結合現代美學及維多利亞、南洋風及地中海風種異國特色的設計。（日暉國際渡假村提供）

日暉全景。（日暉國際渡假村提供）

三溫暖。（日暉國際渡假村提供）

想要放慢腳步、徹底放鬆，純淨迷人的春日池上，稻田呈現一片翠綠，宜人的氣候適合騎單車自在漫遊，感受絕美故鄉的深度魅力。同樣即日起至3月底止，入住日暉4天3夜，含每日早餐、池上／關山車站免費接駁，第3晚只要1元；相約4人成行，CP值超高現省7800元，平均每人每晚僅1300元，旅客荷包省很大，原加贈的無限次泡湯、下午茶，讓房客住好住滿充飽電。

神仙湯戶外風呂。（日暉國際渡假村提供）

疫情期間國旅夯，台東日前才拿下了「台灣旅客最愛旅遊城市NO.1」；而純淨迷人、猶如詩畫般美景的池上，更是熱門首選。年後出遊避開人潮，入住最美飯店，不論從哪出發，有「蘇花改」、「新南迴」通車，加上最新「南迴鐵路電氣化」，要自駕遊或搭火車，來台東都變得更快更近了。

春節過後別怕沒樂子，鄰近池上，車程不到20分鐘的「2021富里稻草藝術季」，以動物派對為主題，用稻草製成了6米高的大猩猩、超Q龍貓公車站等，超吸睛的動物造型裝置藝術，讓旅客打卡美照拍不停，徹底感受來自東部大自然的稻香氣息。

(中時 )