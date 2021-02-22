新冠肺炎疫情爆發後，許多民眾轉攻國內景點旅遊，近年戶外登山行程又正夯。新北市山區救援數去年數據暴增，重大山難件數2019年8件，2020年倍增到15件，一般山區緊急救援數量更從去年100件增加到去年160件，基層消防員隊員疲於奔命。

新北市消防局指出，近期疫情關係，民眾改以到國內各景點旅遊，2019年山區動員救災數量有100件，2020年有160件，搜救次數直線暴增，其中，三峽區、瑞芳區、烏來區更為三大救援點，原因分別為不清楚登山路線、未攜帶照明設備、團體登山脫隊等。

「民眾登山扭傷就叫救援，根本浪費資源！」基層消防指出，山搜需要動用大量人員，一次就須動員約20位人力以上，因近年登山熱，許多民眾看到社群網路上的山景美照，未作功課就貿然上山，造成大量山區走失的救援案件，甚至有民眾因扭傷、擦傷就要求救援，消耗消防能量，不過，民眾並未違反《災害防救法》規定，無法收取搜救費用。

消防隊員感嘆，中央未有明確山搜規定，僅靠各縣市自訂《登山自治條例》，民眾輕傷救援既浪費公帑又讓基層疲於奔命，盼中央能訂出明確救援制度。

(中時 )