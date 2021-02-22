中風後的復健必須長期抗戰，重複性的動作會讓患者覺得乏味，因此，南投醫院中期照護中心引進上肢反應運動訓練器，復健過程就像打地鼠，讓患者能在遊戲中，提升上肢動作控制能力，達到復健效果。

南投醫院職能治療師蔡德慧表示，很多患者腦中風後造成單側偏癱，後遺症之一就是上肢功能受損；患者需要重複進行上肢訓練的治療，而且要有足夠的練習次數，才能有效改善上肢功能，但重覆性的上肢訓練活動，單調且枯燥，讓患者感到無聊，因此，南投醫院復健科積極引進新的治療儀器，增加復健的多樣性，上肢反應運動訓練器就是其中之一。

上肢反應運動訓練器的使用方法，類似於打地鼠遊戲，看到哪個燈亮就伸手將它按掉；不同的是，它的外形是垂直於地面，且不需要使用鎚子敲打；上肢反應運動訓練器可以依照使用者的能力差異，調整不同的模式與速度，讓每個使用者都能按到大部分的燈。

蔡德慧表示，藉由拍打亮燈的過程，可以訓練手眼協調、上肢動作控制及動作協調能力；尋找亮燈的過程，可以訓練患者的視覺搜尋能力，例如在治療有「單測忽略」症狀的中風患者時，可以指引患者轉頭，注意患側邊尋找亮燈。

蔡德慧表示，上肢的動作復健，對於恢復中風患者的生活獨立性，是很重要的歷程；職能治療師會依患者的能力與復健目標，安排使用合適的設備或儀器，做治療活動訓練，上肢反應運動訓練器提供新的選擇，也能提升病患復健動機，進而促進康復效果。

(中時 )