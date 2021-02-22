針對前總統馬英九辦公室指控美國第七艦隊在南海進行自由航行的聲明，是對我國南海主權的侵犯，民進黨國際事務部副主任兼發言人謝佩芬今天表示，馬辦跟日前國民黨的說法一樣，不但是明顯的超譯，也可能會造成國際社會有台灣「敵友不分」的錯誤認知。

她說，事實上，第七艦隊執行自由航行任務，起因是，中國聲稱幾乎擁有整個南海的主權，並以競爭的利益來霸凌鄰國，製造印太區域的動盪不安，透過自由航行任務的執行，來嚇阻中國單邊作為，確保區域的穩定安全。

謝佩芬指出，美國第七艦隊持續南海自由航行任務，行經南沙群島，就是在實踐協防台灣，維穩台海區域安定的具體行動，而馬辦跟國民黨卻超譯為對台灣南海主權的否定，質疑馬辦這樣的說法，「難道是在打臉國民黨去年在立院提出希望美國協防台灣的決議案嗎？」

她說，蔡總統上任以來，國際社會對於台灣在區域安全穩定上的投注多所肯定，我們不禁要反問過去國民黨執政時，面對中國在南海的單邊作為有什麼務實作法？也不禁讓人質疑，國民黨跟馬辦的說詞，是不是與中國譴責：「美國自由航行任務，是在煽動南海區域動亂和干涉內部事務」的說法，相為呼應？

(中時 )