農曆春節年假剛放完，國曆2月26日即將迎來元宵節3天小連假！元宵節除了吃元宵外，各縣市政府推出的限量小花燈更是大小朋友爭相蒐集的焦點，而今年「最牛」花燈又多了一個！房仲第一品牌永慶房屋推出「圓滿牛牛提花燈」活動，希望傳遞新年圓滿的祝福。活動從2/24至3/1，民眾只要到永慶房屋雙北任一直營門市預約賞屋，即可獲得「圓滿牛牛花燈」一只。

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示：「元宵節有著『月圓、燈照、人團圓』的幸福意涵，所以今年特別規劃『圓滿牛牛花燈』，象徵著永慶的服務，提供客戶更圓滿的生活。花燈主體選用喜氣的紅色，花燈內則以卡通圖案方式設計『圓滿牛牛』，祝福每位客戶在牛年都能順利圓滿。」

花燈DIY樂無窮 永慶房屋粉絲團推抽獎活動

面對新冠肺炎疫情未歇，今年元宵節政府仍持續加強防疫工作，陳賜傑協理補充，許多家長可能無法帶孩子逛燈會，因此特別設計「圓滿牛牛提花燈」活動，不用人擠人，一同守護台灣防疫成果，也能跟孩子說明花燈代表的文化意義。透過DIY組裝與彩繪花燈，家長們可以陪同小朋友彩繪「圓滿牛牛」的圖案，製作出獨一無二的元宵花燈，不只應景，也可讓孩子體驗元宵節的樂趣和動手DIY的成就感喔！

家長透過DIY花燈過程，建立更多與親子互動的溫馨時刻。(圖/永慶房屋提供)

永慶房屋的「圓滿牛牛花燈」限量3萬份、送完為止。花燈材質採用環保的PP塑膠版片製成，民眾可透過摺紙技巧，簡單4個步驟輕鬆完成！依舊擔心不會組裝？「永慶房屋幸福生活」臉書粉絲團有「圓滿牛牛花燈」組裝教學縮時影片，讓永慶房屋小編一步步帶你組花燈！「永慶房屋幸福生活」粉絲團更同步推出臉書拍照留言抽獎活動，民眾於活動期間內上傳彩繪且組裝完成後的花燈照片，即可參加禮券抽獎。

圓滿牛牛花燈4步驟組裝完成，可愛又簡單。

2月24日至3月1日至永慶雙北任一門市預約賞屋即可獲得「圓滿牛牛花燈」。(圖/永慶房屋提供)

花燈傳達幸福美滿寓意 永慶房屋圓滿成家夢想

「社區好鄰居」永慶房屋協助社區商圈舉辦各式活動，更長期提供帳棚出借服務，方便活動舉辦，今年協助雙北近200場元宵節活動，希望一起為社區居民，打造最美好的春節尾聲！

陳賜傑協理指出，永慶房屋善盡企業社會責任，圓滿員工也圓滿客戶，永慶房屋不畏疫情持續徵才，提供員工安心、穩定的工作環境；在客戶服務面，永慶房屋長期推動居住正義，從堅持「先誠實再成交」的信念，到領先政府推出揭露成交行情至門牌號碼的實價登錄3.0，努力圓滿客戶想要成家的願望，希望透過這次的花燈傳遞給客戶幸福圓滿的祝福。

小朋友動手DIY組裝元宵節最可愛的牛牛花燈。(圖/永慶房屋提供)

(中時新聞網)