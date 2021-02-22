花旗（台灣）銀行攜手台灣青年氣候聯盟（Taiwan Youth Climate Coalition, TWYCC）推出「花旗台灣青年氣候培力行動」，舉辦「氣候模擬聯合國」及「青年氣候外交培力論壇」，23日晚間進行首場線上論壇首映，由美國及歐洲的ESG專家與台灣新世代對話，除分享國際企業如何看待氣候變遷及ESG，同時也詳盡回應台灣年輕人所關注的淨零排放的目標，與氣候變遷對新世代職涯發展的未來影響。

花旗銀行表示，「青年氣候外交培力論壇」是國內第一次從青年角度出發，將氣候變遷議題串聯金融與ESG、數位媒體、調適、聯合國參與作為這四大面向。邀請國內外重量級貴賓，跨洲際、跨領域與青年共同談論如何面對氣候變遷。「青年氣候外交培力論壇」共舉辦四場，每位來自不同背景的貴賓，就氣候議題都有獨到深入的見解。

第一場「氣候×金融×ESG」將於23日晚間7～8時，於花旗台灣及TWYCC的Facebook官方網站首映，由美國紐約的花旗集團永續長Valerie Smith，與身處在英國倫敦的安永氣候變遷與永續發展服務暨全球金融業負責人Shaun Carazzo，分別探討氣候變遷、ESG與金融的關聯性，及分享全球企業對於氣候風險揭露的觀察。

Valerie在論壇中將闡述花旗2025永續發展策略的目標與架構，同時也將從花旗自身作法出發，探討銀行業該如何因應。Shaun則將分享在財務與非財務數據上，全球企業揭露報告的品質與觀察，以及台灣在氣候變遷風險揭露的表現。兩位國際ESG專家也一一回應台灣青年所關注的氣候議題，如淨零排放，及擁有氣候知識對未來就業是否有利。這也是台灣首度邀請美國與歐洲的ESG專家與台灣新世代對話，接軌國際趨勢。

花旗銀行指出，該行致力於環境永續及青年培力，除透過「青年氣候外交培力論壇」協助台灣年輕世代導入國際視野，自2020年底，花旗台灣與TWYCC共同舉辦氣候模擬聯合國，透過影片教育及線上討論，讓新世代熟悉國際氣候談判、了解並扮演各國與其利害關係人的角色，並在兼顧經濟發展與環境保護下，提出各國減碳自訂貢獻，齊心控制全球升溫。與TWYCC接下來將推出對抗氣候變遷的千人響應計畫，邀請大眾集思廣益，將對抗氣候變遷的口號化為行動，具體實踐Taiwan Can Help。

(工商 )