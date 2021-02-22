文化落差的確經常令人覺得尷尬。俄媒近日報導一則新聞指稱，在美國知名購物網站亞馬遜上售出一款品名為「中國傳統果籃」的金屬烤漆容器，但是被網友們發現，商品圖片中展示的「果籃」其實是一個華人使用的傳統痰盂，很多華人也拿它做為小孩在室內使用的便盆。

據今日俄羅斯（RT）21日報導，數百萬的大陸網友被亞馬遜網站出售的中國式傳統水果籃嚇了一跳，因為網站上的圖片顯示這個號稱用來盛放新鮮水果的籃子在中國的實際用途是痰盂或便盆。

報導說，這個痰盂售價不菲，標價高達61.96美元（合台幣1770元），這個紅白相間的痰盂側邊有彩繪鴛鴦戲水圖，還印著一個大大的「囍」字。商品描述文字寫著「1960年代中國傳統水果籃，可以用作盛裝新鮮農產品、冰塊或葡萄酒，可以做為餐桌上的精美裝飾」，也有不明就裡的網友詢問：「可以拿來裝湯麵嗎？」

'Antique Chinese traditional fruit basket' sold on Amazon for $72 is actually a chamber pot https://t.co/6fglZZASHR — ST Foreign Desk (@STForeignDesk) February 22, 2021

這項商品被大陸網友發現後在網上引起熱烈議論，很多網民藉此嘲笑不懂中國文化的外國人說：「我的天啊！幾乎每個35歲以上的中國人都知道這是一種典型的簡易便盆，通常是兒童使用」、「也許買家會想要按照自己的方式使用，但最好還是先瞭解它原始的用途」。

大陸知名網路作家方舟子也加入評論稱，「中國50年前的痰盂在亞馬遜上作為中國傳統果籃賣，一個賣$62。很多人還跑去澄清，煞風景嘛」，也有網友直接在該商品下留言指出其原始用途，並將這項商品的誤導性說明是「令人作嘔」、「反感」，還有網友指出，這種商品在大陸每個售價僅相當於4美元。

目前尚不清楚此商品是由不了解中國文化的西方人搞烏龍，還是華人刻意搞笑，只知在網民提醒痰盂用途後，商品已經在網站下架。

(中時新聞網)