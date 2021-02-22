有媒體報導，民進黨內部民調1月底的數據顯示，蘇貞昌的滿意度43.5％、不滿意度47.2％，不滿意度超越滿意度，由於不斷傳出內閣改組，引發高度關注。但綠營黨務高層人士昨(21日)迅速提供2月黨內民調指出，2月時蘇揆滿意度已高於不滿意度約5個百分點。對此，國民黨立委鄭正鈐今(22日)在臉書直指，在反萊豬公投結束之前，他的閣揆之位應該還可以繼續撐到8月底，但反萊豬公投一旦通過，想不下台也很難了。

鄭正鈐22日在臉書寫下，媒體報導民進黨內1月底民調顯示，蘇貞昌的民調進入死亡交叉，不滿意度高於滿意度約4個百分點，這份民調被披露之後，民進黨馬上再丟出一份滿意度回升的民調。他認為民調數字不好看，就換一個好看的數字，「原來就是民進黨護駕的危機處理模式，而民進黨的緊急處理的弦外之音，也意味著阻擋蘇揆位置不保的風聲再起。」

蘇貞昌就任行政院長滿兩年，去年下旬因萊豬進口議題，民意支持度持續探底，不時有換閣揆傳聞。不過，鄭正鈐認為蘇貞昌其實不用擔心閣揆之位不保，因為去年底蔡英文一個月內12次公開力挺蘇貞昌，「不斷上演互捧戲碼，就已充分顯示蔡英文手中根本沒有替換人選的窘困。而且在萊豬戰場未清理之前，『適任』的人選，也不會有意願接手這個『箭靶閣揆』。」

鄭正鈐直指，所以蘇貞昌也沒在怕，在反萊豬公投結束之前，他的閣揆之位應該還可以繼續撐到8月底，至於蘇貞昌當前緊要之事，當然是國營事業的權力布局，不過時間非常趕，一切都要在8月底前完成權力結構的重新調整，「否則反萊豬公投一旦通過，想不下台也很難了。」

網友見狀則是留言表示，「派系內鬥的民調結果」、「這種做法不管那一黨都一樣，天下烏鴉一般黑，50步別笑百步，政黨都是如此」、「再換一個也是爛」。

(中時新聞網)