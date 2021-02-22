勞動部勞動力發展署多補助企業辦理員工教育訓練，協助培訓所需人才並提升企業競爭力，補助金額最高可達350萬。110年度「企業人力資源提升計畫」、「充電起飛計畫」以及「小型企業人力提升計畫」即日起受理申請，歡迎企業善用政府資源踴躍申辦。

勞動部發展署北分署林仁昭分署長指出，「企業人力資源提升計畫」主要針對員工數51人(含)以上企業提供補助，由企業自行規劃員工在職訓練或結合上下游廠商聯合辦訓；「充電起飛計畫」是針對員工數51人以上、受貿易自由化衝擊或受損產業的企業提供補助，最高補助金額可達350萬元；「小型企業人力提升計畫」針對員工數50人(含)以下企業補助，由政府提供專業團隊進場輔導，並結合優質訓練單位規劃客製化人才培訓課程內容。

受補助的辦訓課程內容包括：研發創新、資訊運用、技能(術)提升、證照認證、經營管理、專業語文、企業講師培訓、共通核心職能等領域；配合政府新南向政策，更優先核准「新南向推動計畫」、「五加二產業」、「數位國家-創新經濟發展方案」、「台灣AI行動計畫」等相關課程。值得一提的是，今年因應訓練場域的彈性需求，還可透過數位課程進行學習。

詳情請至計畫網站查詢: 企業人力資源提升計畫及充電起飛計畫- https://onjobtraining.wda.gov.tw，小型企業人力提升計畫-https://sets.wda.gov.tw/sets110/index.php，洽詢電話：(02)8995-6399轉1385、1395。

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