藝人Ella陳嘉樺推薦長治麵店，引來饕客排隊嘗鮮。（林和生攝）

藝人Ella陳嘉樺推薦長治麵店美食，有網友自製鄉里麵食排行，意外引起民眾網路論戰、各擁其主。（林和生攝）

台灣女子天團成員Ella陳嘉樺農曆春節回到屏東娘家，並在臉書上Po文推薦長治鄉麵店美食，不僅釣出藝人王彩樺回文「想吃」，更有網友自製長治鄉麵食排行，引來各自擁護者網路論戰，意外掀起話題。

家住麟洛鄉的Ella過年期間來到鄰近鄉鎮長治，指出「新發現這間屏東超好吃麵店，連續吃了7天」，更點名乾板條、湯細麵、豬油拌飯大推，眼尖網友發現，除了女神加持，同樣來自屏東的藝人彭佳慧也是常客，讓這家傳統客家麵店網路人氣飆漲。

屏東張姓家庭主婦按圖索驥來到麵店，被眼前場景嚇傻，原本不大的店內空間，排隊嚐鮮人潮一路排到店外，讓店家毫無喘息空間；附近住戶苦笑著說，本來用餐時間就要等待的地方小吃，現在想要一飽口福恐怕必須要更有耐心。

除了被點名的「穀倉好客麵店」外，有熱心網友事後蒐集地方12家知名麵店，包括福利社大頭麵、天下牛肉麵館、長興麵食館、份仔麵店、巷仔口、廖家麵館、松勝麵店、橋頭麵攤、竹葉林、莊家麵館、阿英婆婆麵店、楊家麵等。

未料表單一列出，卻引來更多討論，有人直呼「土地公廟旁的轉角麵店為何不在排行榜上」，「拜託不要列出來，以後要排隊才吃的到」，更有網友說「看到這裡就開始想家了」。

長治鄉長古佳川表示，長治鄉民多以務農為主，早起下田前總習慣來碗有滿足感的麵食及小菜，為一整天的勞作蓄積體力，位於村里巷弄的小麵店各有特色，不管湯頭、用料與烹調方式，一碗麵是累積多年經驗的成果，也是數十年歷久不衰的關鍵。

為了行銷地方美食，古佳川上任後便透過網路直播方式一一介紹，並將店家資訊集結成冊，讓民眾得以造訪品嘗，藉由美食也讓遊客看見長治。

(中時 )