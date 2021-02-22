一名女性網友表示，大學畢業後就到便利商店工作，現在25歲是直營店店長，月薪4萬5千元，薪資加年終一年大概70萬，他最近因為覺得都沒辦法跟家人一起休假而想換工作，但自己又沒啥其他技術，因此感到苦惱，想詢問大家該如何抉擇。

原PO在《Dcard》發文表示，最近開始覺得沒辦法跟家人一起休感到煩躁，但看看自己好像都沒啥技術，跳行政很多都只開2萬8至3萬2，薪水直接少1萬以上，他家人覺得，就算換工作後可以和大家一起周休二日，但如果薪資少那麼多，可能也不會想出去玩。

原PO朋友則建議他狠下心趕快跳，不然久了就會習慣，也沒熱情了，讓原PO想當苦惱，這種情況該怎麼選。貼文一出引起熱烈討論，網友紛紛回應「當店長也不容易，怎麼會沒技術」、「薪資高蠻重要的，畢竟又不是沒休假」、「不換」、「好好進修學個技能再轉職比較好」。

有好心網友分析，店長也不是做一、兩天就可以當的，如果想高薪就不建議換，店長會的就是管理人力和店面營運，如何包裝自己找到下一份45K、周休二日的工作才是你應該想的，不然就增進自己的能力，找其他新的出路，該下定決心的是自己想要過哪種生活型態。

還有網友說，行政也是在打雜，薪水萬年難升，而且年薪永遠不會破70萬，「年薪70萬比有些工程碩士還高」、「要換可以，但不要行政職」、「再做幾年沒轉職，你就不會轉了」。

骨感媽超商買嘸貨大爆走 扯店員衣還飆罵客人X女！

(中時新聞網)