富邦悍將昨天宣布簽下洋炮納飛猛，不過過去的「黑歷史」也被挖出，引發球迷熱議，對於是否違反中職對於外籍球員的註冊規範，聯盟秘書長楊清瓏對此表示，內部已有針對此事討論，明天將向球隊提出報告，屆時將會作出決議。

納飛猛成為富邦集團入主球隊以來首位外籍野手，但過去他曾涉及酒駕、非法持有槍械，2016年2月入境沖繩那霸機場時，因持有子彈被捕。

不過當時那納飛猛解釋在他的家鄉多明尼加攜帶槍枝是合法的，「子彈不知不覺混入行李。」最後納飛猛被罰款50萬日圓，熱身賽及開季前4周禁賽，最後獲日本檢方不起訴處分。

針對納飛猛過去脫序行為，也引發球迷熱議他是否能夠通過註冊，因2018年Lamigo桃猿隊找來有性侵前科的捍力克（Luke Heimlich），就曾引用規章，不同意桃猿註冊。

對此楊清瓏表示，聯盟內部已針對此事討論，明天會向球團提出報告；而富邦副領隊沈鈺傑今天也提到，針對納飛猛過去行為，球團部分會再去做了解。

(中時 )