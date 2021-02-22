測試設備大廠泰瑞達（Teradyne）22日宣布Kim Povlsen將接任協作型機器人領導廠商Universal Robots（UR）總裁，人事命令於3月1日正式生效。丹麥籍的Povlsen將以高科技和商業角度持續帶領Universal Robots走向下一階段的成長與創新，延續高品質的丹麥製造，並遵循泰瑞達對Universal Robots深耕協作型機器人的承諾。

泰瑞達工業自動化事業群總裁兼Universal Robots代理總裁Greg Smith表示，新任Universal Robots總裁Kim Povlsen不僅擁有豐富的經歷，對機器人技術更是充滿活力和無限熱情。在Kim Povlsen的領導下，Universal Robots將持續鞏固其領導地位，加速新的協作型機器人應用及市場成長。作為奧登斯機器人研發與製造中心的創始員之一，Universal Robots源自丹麥背景的創新和品質備受全球客戶認可，很高興能夠有一位丹麥籍高階主管將現有的成就發揚光大，並持續支持總部的發展。

Kim Povlsen擁有南丹麥大學的電腦科學與嵌入式工程碩士學位，曾任全球能源管理及自動化公司施耐德電機（Schneider Electric）行政業務和技術高階主管職位，任職於技術與策略副總期間，負責數十億美元的全球技術戰略和執行。Kim Povlsen居住於丹麥奧爾胡斯，擁有南丹麥大學的電腦科學與嵌入式工程碩士的學位。 該大學的畢業生包括來自著名奧登斯機器人科技界的許多創新人士和商業領袖。

Kim Povlsen表示，很榮幸能加入Universal Robots並擔任總裁一職。Universal Robots對我而言是一間象徵創新和潛力的頂尖公司，不僅發明協作型機器人、建構技術夥伴生態系和龐大的全球經銷網路，滿足客戶多樣化的工業自動化需求，更具備重塑全球經濟自動化的潛力。我非常期待與Universal Robots優秀的團隊一起工作，與大家共同學習並成為其中的一份子。

(工商 )