英飛凌科技（Infineon）收購賽普拉斯（Cypress）後，已躋身全球十大半導體製造商。賽普拉斯的微控制器、連接元件、軟體生態系統和高性能記憶體等差異化產品組合，與英飛凌領先的功率半導體、汽車微控制器、感測器及安全解決方案等產品組合，形成了高度的優勢互補。

半導體是所有聯網智慧設備的核心，它可以讓物聯網成為現實。如今，英飛凌可以提供業界非常全面的產品組合，涵蓋豐富的硬體、軟體和安全解決方案，賦能萬物互聯時代，連接現實與數位世界。在2021嵌入式解決方案大會（ESC21）上，「新」英飛凌將首次展出其廣泛的物聯網產品組合。

英飛凌將在2021年3月1日至5日線上舉辦內容豐富且具互動性的「嵌入式解決方案大會」。此次將充分借鑒英飛凌舉辦虛擬展會的豐富經驗，除了50多場主題演講和產品演示等現場直播活動外，與會者還可以設定自己感興趣的主題和所在的時區，從而獲得更加個人化的體驗。

屆時，有超過80位英飛凌專家亦根據主題及時區，和與會者進行一對一的討論和互動交流。參觀者亦可根據應用領域的不同，參觀瀏覽規劃為智慧汽車、智慧家居和智慧建築、智慧設備（Smart Things）、智慧工廠四大區域的數位展台。此外，展台還設置了有關資料基礎設施、軟體工具的特別區塊，以及一個虛擬的創客專區。

消費者對於更安全、環保及聯網化的出行需求日益增長。順應這一趨勢的發展，英飛凌的半導體技術正在助力打造未來的智慧汽車。先進的解決方案將 AURIX 微控制器與感測器融合技術相結合，將越來越多的人工智慧融入汽車設計，以實現全自動駕駛。除了像是「失效可操作的電動助力轉向」等高級駕駛輔助功能之外，英飛凌的嵌入式解決方案利用整合了Arm Cortex M4F 微控制器和 Cortex M7F 雙核架構的TRAVEO II 車載 MCU 系列，為駕駛人帶來了更高水準的艙內舒適性和資訊娛樂系統。在安全方面，品質強化，防篡改的 OPTIGA TPM SLI 9670晶片，針對車載資通訊控制單元和閘道等關鍵應用進行了優化，而車規級 eSIM 解決方案則非常適合車載資通訊等應用，如緊急呼叫系統（eCall）以及車輛至雲端（V2X）的通訊等。

智慧家居與智慧建築包含了私人住宅和非住宅類建築的數位化。智慧家居解決方案通過自動調節溫度、燈光控制及影像監控等功能，為人們的生活帶來便利，同時亦有助於實現節能。英飛凌提供豐富的產品組合，包括用於數據收集的XENSIV感測器、領先的功率 MOSFET，以及用於節能設備的驅動器等，推動建築的智慧化轉型。該產品組合還包括用於邊緣側進行資料處理和分析的微控制器，以及基於專業技術開發的安全晶片，保護物聯網設備免受威脅。此外，英飛凌在照明與暖通空調（HVAC）等建築自動化領域亦累積了數十年的深厚專業的經驗。

參觀虛擬展台的訪客將可瞭解到，這些嵌入至創新機械模組的最新晶片技術如何為智慧工廠的高可靠性和高能效的馬達解決方案奠定基礎。英飛凌擁有完整的產品組合，包括感測器、XMC 微控制器和 iMOTION 馬達控制晶片，以及硬體式的 OPTIGA TPM 和 OPTIGA Trust 系列安全解決方案，以保護物聯網設備、重要資料和 IP ，以及避免意外停機等故障的發生。該區亮點產品包括一款與 PrimeKey 聯合開發的安全解決方案，可以對飛入禁區的無人機進行身份識別和驗證。

在英飛凌 2021 嵌入式解決方案大會上，與會者將可體驗到，功能強大的微控制器和安全感測器解決方案如何賦能永續、便利的生活方式，實現無線充電、節能穿戴式設備和最新的消費電子設備等應用。它們都受惠於採用 Arm Cortex 的 PSoC 微控制器系列，以及英飛凌的 Wi-Fi和 Bluetooth 解決方案。此外，用於智慧汽車、智慧建築和智慧工廠的資料中心和通訊基礎設施，扮演了物聯網的骨幹。而 5G 技術則是通訊基礎設施的核心，可以實現更高的資料傳輸速率和極低的延遲。英飛凌的嵌入式安全解決方案，例如：可信賴平台模組（TPM），能夠充分滿足實現可靠 ICT 的安全需求。

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